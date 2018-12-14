На Стачек хулиган камнем разбил зеркало в барбершопе, стекла Ford Focus и скорой

Охрана задержала 30-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения.

В Кировском районе задержан хулиган, который разбил стекла в припаркованном автомобиле и машине скорой помощи, а также повредил имущество парикмахерской. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Мужчину, уже ранее судимого, охрана задержала 17 июня в 11:30 около дома №27 по проспекту Стачек. По предварительным данным, 30-летний хулиган камнем разбил стекло машины "Ford Focus", припаркованный около дома. На этом он не остановился и кинул булыжник в проезжавшую мимо машину скорой помощи. Камень разбил заднее стекло и оказался в салоне. Мужчина с места скрылся, а сотрудники скорой вызвали охрану, которая прибыла оперативно на место события.

Работая по "горячим" следам и проезжая по проспекту Стачек, наряд вневедомственной охраны услышал звук бьющегося стекла, который доносился из барбершопа, расположенного в доме №46. После этого оттуда выбежал мужчина с признаками наркотического опьянения, который по описанию был похож на хулигана, повредившего скорую.

Охрана догнала его, задержала, а после передала в 32 отдел полиции. Как выяснилось позже, мужчина забежал в помещение барбершопа и камнем разбил установленное там зеркало.

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Фото: Piter.TV