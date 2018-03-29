Пьяный петербуржец с саблей в руках разрубил нос продавцу круглосуточного магазина

Потерпевшего увезли в больницу, его состояние в норме.

В ночь с 13 на 14 июня в Кировском районе Петербурга произошло ЧП. В круглосуточный магазин "Шажок" на улице Танкиста Хрустицкого ворвался 29-летний мужчина с саблей в руках и напал на продавца. Об этом пишут "Невские новости".

По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После непродолжительного разговора с 32-летним продавцом магазина, он обнажил свою саблю и попытался разрубить оппонента. Однако задуманное не воплотилось в жизнь. Лезвие коснулось лишь носа и части лица сотрудника магазина.

Очевидцы рассказали о случившемся в полицию. Стражи порядка задержали вооруженного мужчину и доставили его в ближайший территориальный отдел.

Пострадавшего увезли в больницу. Его состояние в норме. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что неадекватный мужчина на Mitsubishi Pajero разбил пять машин на северо-востоке Петербурга.

Фото: Piter.TV