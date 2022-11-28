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В Кировском районе Петербурга стартует второй этап реконструкции тепломагистрали "Дачная"
Сегодня, 23:05
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В Кировском районе Петербурга стартует второй этап реконструкции тепломагистрали "Дачная"

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Проект превысит надежность теплоснабжения 622 домов.

Сегодня, 24 июля, в Комитете по энергетике Петербурга рассказали о начале второго этапа реконструкции тепломагистрали "Дачная" в Кировском районе.

Первый этап работ на пересечении Кронштадской улицы и дороги на Турухтанные Острова завершился еще в мае этого года. 

В рамках следующего этапа модернизируют 180 метров трубопроводов по Кронштадской: от дороги на Турухтанные Острова в сторону Портовой улицы. Реконструкция на участке совмещена с капитальным ремонтом трамвайной линии и переустройством остановок общественного транспорта.

Проект превысит надежность теплоснабжения 622 домов, в том числе для 482 жилых, 45 детских и семи медицинских учреждений. 

Ранее мы сообщали о том, что на улице Академика Павлова завершилась реконструкция освещения.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике

Теги: кировский район, реконструкция тепломагистрали, тепломагистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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