В Кировском районе Петербурга стартует второй этап реконструкции тепломагистрали "Дачная"

Проект превысит надежность теплоснабжения 622 домов.

Сегодня, 24 июля, в Комитете по энергетике Петербурга рассказали о начале второго этапа реконструкции тепломагистрали "Дачная" в Кировском районе.

Первый этап работ на пересечении Кронштадской улицы и дороги на Турухтанные Острова завершился еще в мае этого года.

В рамках следующего этапа модернизируют 180 метров трубопроводов по Кронштадской: от дороги на Турухтанные Острова в сторону Портовой улицы. Реконструкция на участке совмещена с капитальным ремонтом трамвайной линии и переустройством остановок общественного транспорта.

Проект превысит надежность теплоснабжения 622 домов, в том числе для 482 жилых, 45 детских и семи медицинских учреждений.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Академика Павлова завершилась реконструкция освещения.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике