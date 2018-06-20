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На проспекте Стачек сгорела "Газель"
Сегодня, 12:49
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Rybka123

На проспекте Стачек сгорела "Газель"

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На месте работали две единицы техники и девять человек личного состава.

В Кировском районе утром 15 апреля горела "Газель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар случился у дома номер 107 по проспекту Стачек. О пожаре очевидцы сообщили примерно в 8:24, на место прибыли  две единицы техники и девять человек личного состава. Огонь потушили в 8:51. Согласно данным МЧС у автомобиля выгорел салон и моторный отсек. В огне никто не пострадал.
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Видео и фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: газель, проспект стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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