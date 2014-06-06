На работы выделено 127,7 млн рублей.

В Кировском районе Петербурга пройдет капремонт здания Ушаковской больницы. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу города. По ее итогам будет определен исполнитель работ.

На ремонт дома, представляющего собой выявленный объект культурного наследия, выделено 127,7 млн рублей из бюджета Петербурга.

Намечено, что работы будут проходить в текущем году. Реставраторы займутся, в частности, штукатурной и окрасочными отделками фасадов, архитектурным декором, дверями и окнами здания.

"Архитектурный декор находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдаются трещины и утраты штукатурного слоя, шелушение и утраты красочных слоев, деструкция поверхности кирпича в местах утраты штукатурки", - отмечается в пояснительной записке закупочной документации.

Здание строилось в два этапа – в 1878 и в 1911 года благотворителем Абрамом Ушаковым. Больница предназначалась для крестьян Петербургского уезда. Возведено здание в стиле неоклассицизма. В настоящее время здесь находится детское поликлиническое отделение №21 поликлиники №23. Его адрес - проспект Стачек дом 34.

Заявки от компаний, желающих отреставрировать здание, ждут до 28 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге намечено расширить зону платной парковки.

Фото: документация закупки.