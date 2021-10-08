В Кировском районе Петербурга к августу отремонтируют трамвайные пути

Речь идет об участке от Трамвайного проспекта до Кронштадтского путепровода.

В Кировском районе Петербурга к апрелю должны завершить ремонт одного из участков. При этом полностью объект хотят сдать в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что речь идет от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта. Протяженность участка составляет порядка двух километров одиночного пути. Здесь уже были уложены рельсы на 1,4 километра.

Выход на следующий участок, от Трамвайного проспекта до Кронштадтского путепровода, запланирован на июнь 2022 года. В августе работы планируется завершить.

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