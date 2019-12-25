будние дни зверинец работает с 10:00 до 17:00, а по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 18:00.

С 6 марта Ленинградский зоопарк переходит на весенний режим работы. В будние дни зверинец работает с 10:00 до 17:00, а по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 18:00. Об этом сообщили на странице зоопарка в Instagram.

Гостям напомнили, что всегда можно покормить животных, а круг катания будет работать по субботам и воскресеньям с 11:30 до 17:30.

Ранее в Ленинградском зоопарке горожане смогут понаблюдать за прогулкой песца Ивана по зверинцу. Посетителей попросили не подходить близко к животному.

Фото: Вконтакте / Леиннградский зоопарк