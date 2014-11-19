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В Кировском районе Ленобласти житель случайно поджег себя
Сегодня, 13:45
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В Кировском районе Ленобласти житель случайно поджег себя

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Пострадавшего поместили в реанимацию.

В субботу вечером, 2 июля, житель Кировского района Ленобласти случайно поджег себя. Он получил серьезные ожоги.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в массиве "Восход". Известно, что гражданин воспользовался жидкостью для розжига и случайно ей облился.

Ему понадобилась госпитализация. 47-летний пострадавший оказался в реанимации.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: cобака напала на 10-летнюю девочку в Ульяновке.

Фото: Piter.tv

Теги: кировский район, массив восход, реанимация, скорая, случайно поджег себя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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