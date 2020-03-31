В Кировском районе Ленобласти организован контрольно-пропускной режим

Введены ограничения на въезд.

Во вторник, 31 марта, в Кировском районе Ленинградской области начал осуществляться контрольно-пропускной режим. Информация об этом появилась в сообществе "Кировский район Ленобласти" во ВКонтакте.

В Кировском районе ЛО стартовали мероприятия по контролю за перемещением граждан. С 00.00 часов 31 марта на въездах в район сотрудники полиции осуществляют контрольно-пропускной режим согласно постановлению Правительства ЛО от 30 марта 2020 года №165 – сообщается в посте

Напомним, что в районе пока нет подверженных случаев заражения коронавирусом. 40 человек, недавно бывавших в других странах, находятся на самоизоляции под наблюдением Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказали о том, что жители Выборга смогут сообщить властям о нарушениях самоизоляции.

Фото и видео: ВКонтакте / kirovskreg