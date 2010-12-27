Трое грабителей с пистолетом обнесли дом женщины в поселке Павлово

У потерпевшей отобрали даже серьги.

В понедельник, 12 августа, в Кировском районе Ленобласти трое преступников ограбили частный дом на Ленинградском проспекте в поселке Павлово. Инцидент случился в 4:35, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Злоумышленники действовали в масках и перчатках. Они забрались в дом через окно, поставили под дуло пистолета хозяйку апартаментов и отобрали у нее деньги и ценности. Женщину даже заставили снять из ушей серьги.

Полицейских вызвали обеспокоенные шумом соседи. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Суммарный размер ущерба пока не установили.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что две молодые мошенницы украли 505 тысяч рублей у пенсионера из Красного Села.

Фото: Pixabay