Две молодые мошенницы украли 505 тысяч рублей у пенсионера из Красного Села

Они представились сотрудницами газовой службы.

В Красном Селе две мошенницы украли из серванта 61-летнего мужчины 505 тысяч рублей. Пенсионер обнаружил пропажу сбережений 11-го августа, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Выяснилось, что 9-го августа у дома потерпевшего на улице Массальского нарисовались две молодые женщины в темно-синей рабочей одежде. Они представились сотрудницами газовой службы и зашли к пенсионеру.

После пропажи мужчина обратился в полицию. На данный момент по его заявлению проводят служебную проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что правоохранители задержали лже-застройщика, выманившего у мужчины 12 млн.

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