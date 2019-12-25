В Кировской области в ДТП с грузовиком погибли 4 человека

Еще один человек получил травмы.

В Кировской области при столкновении легковушки с грузовиком погибли 4 человека.

МЧС РФ по Кировской области сообщает, что ночью поступило сообщение о жутком ДТП в Котельничском районе. На 281 километре автодороги "Вятка" произошло столкновение грузовика ДАФ с легковым автомобилем "Хендай Солярис". В результате ДТП погибли 4 человека, еще один человек пострадал. Всего в двух автомобилях находилось 6 человек. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 17 спасателей и 6 единиц техники.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: МЧС РФ по Кировской области