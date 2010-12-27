В Кировске завершено расследование убийства мужчины на реке Тосна

Возбуждено уголовное дело по статье 105-ой УК РФ (Убийство).

В Кировске следователь завершил расследование убийства мужчины из города Отрадное. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Об инциденте стало известно 25 июня. Обвиняемый приехал в Отрадное с целью порыбачить. На берегу реки Тосна он повстречал двух граждан. В ходе мужчины у мужчин возникли разногласия относительно места для рыбалки. В результате обвиняемый напал на 68-летнего мужчину. Он получил не менее 6 раз твердым тупым предметом по голове и телу. После этого злоумышленник не успокоился. Он взял нож и три раза ударил мужчину в область шеи и головы.

От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. По ходотайству следствия 24-летний злоумышленник был заключен под стражу. Сейчас заключение направлено в суд, так как собрано достаточно доказательств для утверждения обвинения.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Мурино двое неизвестных стреляли по местному жителю.

Фото: Piter.TV