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Полиция задержала мужчину за лжеминирование квартиры в Кировске
5 октября, 16:23
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Полиция задержала мужчину за лжеминирование квартиры в Кировске

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Возбуждено уголовное дело.

В Кировске (Ленобласть) задержали мужчину, сообщившего о "заминированной" квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

В субботу, 2 октября, в полицию с безсимочного телефона позвонил неизвестный и сообщил, что он "заминировал" квартиру в доме №20 по улице Ладожская, которая взорвется через 15 минут. 

Однако в квартире специалисты не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. Вечером этого же дня у дома №20 задержали 42-летнего мужчину. Ранее он уже оставлял аналогичные сообщения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Также в конце сентября в Кировске эвакуировали жителей парадной дома №20 по Ладожской улице после обнаружения подозрительного устройства, похожего на взрывное. В подъезде была заминирована одна из квартир. 

Фото: Piter.tv

Теги: квартира, кировск, лжеминирование
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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