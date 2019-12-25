Полиция задержала мужчину за лжеминирование квартиры в Кировске

Возбуждено уголовное дело.

В Кировске (Ленобласть) задержали мужчину, сообщившего о "заминированной" квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В субботу, 2 октября, в полицию с безсимочного телефона позвонил неизвестный и сообщил, что он "заминировал" квартиру в доме №20 по улице Ладожская, которая взорвется через 15 минут.

Однако в квартире специалисты не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. Вечером этого же дня у дома №20 задержали 42-летнего мужчину. Ранее он уже оставлял аналогичные сообщения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Также в конце сентября в Кировске эвакуировали жителей парадной дома №20 по Ладожской улице после обнаружения подозрительного устройства, похожего на взрывное. В подъезде была заминирована одна из квартир.

Фото: Piter.tv