В Кировске возбудили уголовное дело после гибели школьницы в гараже

В истории с ночным распитием спиртного появились новые подробности.

Следователи возбудили уголовное дело поле гибели девушки-подростка в Кировском районе Ленобласти. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным следствия, погибшая пришла с компанией в гараж в воскресенье, 17 мая, чтобы выпить и переночевать. На следующий день девушка прилегла отдохнуть: позже обнаружилось, что она не дышит, так как отопление в помещении осуществлялось без дымохода.

Кроме того, выяснилась, что умершая воспитывалась в неполной семье и обучалась в школе-интернате.

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Фото: Piter.TV