В Кировске пьяный хулиган устроил стрельбу

Информации о пострадавших нет.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в г. Кировске, у дома №13 по ул. Новой, неизвестный стреляет из ружья.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1983 года рождения. Установлено, что он в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из своего охотничьего ружья.

Информации о пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что гендиректор прострелил ногу коллеге во Всеволожске.

Фото: Pixabay