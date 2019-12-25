В Кировске пьяный хулиган устроил стрельбу

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в г. Кировске, у дома №13 по ул. Новой, неизвестный стреляет из ружья.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1983 года рождения. Установлено, что он в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из своего охотничьего ружья.
Информации о пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что гендиректор прострелил ногу коллеге во Всеволожске.
Фото: Pixabay
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