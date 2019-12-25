Нетрезвый гендиректор прострелил ногу коллеге во Всеволожске

Пострадавший находится удовлетворительном состоянии.

Вечером среды, 1 апреля, в полицию Всеволожска обратился 36-летний директор коммерческой фирмы. Он заявил о том, что за несколько минут до обращения он был ранен из пистолета у дома №73 "А" на проспекте Достоевского. Стрелял неизвестный. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области

Потерпевшего в удовлетворительном состоянии срочно госпитализировали.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний гендиректор частного бизнеса. По предварительной версии, он вступил в конфликт с потерпевшим, находясь в нетрезвости состоянии. Кроме того, у злоумышленника изъяли травматический пистолет и составили протокол об административном нарушении.

Сейчас решается вопрос о возмужании уголовного дела в отношении задержанного.

Ранее мы сообщали о том, что в Мельниково задержаны два молодых безработных грабителя.

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