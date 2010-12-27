В Кировске поливалка задавила человека

Он шел сзади по тротуару.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в городе Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сегодня, в 7:10 на улице Новой, 1 поливальная машина ЗИЛ сбила 63-летнюю женщину , на тротуаре. Машина в этот момент двигалась задним ходом. Женщина погибла на месте.

За первые 6 месяцев 2018 года в России произошло 133 203 ДТП, погибли в авариях 16 600 человек, среди них - 582 ребенка, раненных - 168 146 человек. В Санкт-Петербурге за этот период в ДТП погибло 253 человека.По вине пешеходов больше всего ДТП в Красноярском крае - 965 случаев.

Сегодня на ЗСД сбили пешехода.

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