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В Кировске поливалка задавила человека
Вчера, 13:40
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nastya960
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В Кировске поливалка задавила человека

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Он шел сзади по тротуару.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в городе Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сегодня, в 7:10 на улице Новой, 1 поливальная машина ЗИЛ сбила 63-летнюю женщину , на тротуаре. Машина в этот момент двигалась задним ходом. Женщина погибла на месте.

За первые 6 месяцев  2018 года в России произошло 133 203 ДТП, погибли в авариях 16 600 человек, среди них - 582 ребенка, раненных - 168 146 человек. В Санкт-Петербурге за этот период в ДТП погибло 253 человека.По вине пешеходов больше всего ДТП в Красноярском крае - 965 случаев.

Сегодня на ЗСД сбили пешехода.

Фото: pixabay.com

Теги: дтп , кировск , ленобласть , статистика
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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