На ЗСД пешеход попал под машину

В Петербурге на западном скоростном диаметре сбили человека.

Накануне вечером в Петербурге на ЗСД сбили пешехода, сообщают очевидцы. Однако как он туда попал остается загадкой.

Пользователи сети стали выдвигать свои варианты случившегося: "видимо, человек хотел на "своём транспорте-ноги", со скоростью 5 км/ч достигнуть желаемой цели. А теперь придётся перейти на другой вид транспорта - костыли, или исход вообще другой... совсем плачевный" или "он бежал впереди колонны первым оплатить ЗСД?".

На место аварии прибыли сотрудники полиции, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Михайлова обрушился асфальт.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург