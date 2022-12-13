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В Кировске около музея "Прорыв блокады Ленинграда" выставили украинскую технику
Сегодня, 13:16
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В Кировске около музея "Прорыв блокады Ленинграда" выставили украинскую технику

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В Сети пользователи к таким "экспонатам" отнеслись неоднозначно.

В Кировске около музея  "Прорыв блокады Ленинграда" выставили подбитую военную технику, которую доставили с зоны СВО. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На территории музея стоят украинские  танки Т-72Б1 и БТР-4Е. Судя по фото, в город привезли минимум четыре военных машины.

В Сети пользователи к таким "экспонатам" отнеслись неоднозначно. Многие посчитали неуместным размещать такую экспозицию около музея, посвященному Великой Отечественной войне. 

Ранее на Piter.tv: на улице Жукова автомобиль наехал на 12-летнего пешехода.

Фото: соцсети

 

 

Теги: военная техника, кировск, музей прорыв блокады ленинграда, украинская техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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