В Кировске около музея "Прорыв блокады Ленинграда" выставили украинскую технику

В Сети пользователи к таким "экспонатам" отнеслись неоднозначно.

В Кировске около музея "Прорыв блокады Ленинграда" выставили подбитую военную технику, которую доставили с зоны СВО. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На территории музея стоят украинские танки Т-72Б1 и БТР-4Е. Судя по фото, в город привезли минимум четыре военных машины.

В Сети пользователи к таким "экспонатам" отнеслись неоднозначно. Многие посчитали неуместным размещать такую экспозицию около музея, посвященному Великой Отечественной войне.

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Фото: соцсети