На улице Жукова автомобиль наехал на 12-летнего пешехода

Водитель машины Nissan Qashqai нарушил дистанцию и врезался в автомобиль Ford Mondeo.

В пятницу, 20 января, на улице Жукова около дома № 1/1 произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель машины Nissan Qashqai нарушил дистанцию и врезался в автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 19-летний молодой человек. От удара вторая иномарка отлетела на пешеходный переход, где стоял 12-летний мальчик.

Пострадавший попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.tv