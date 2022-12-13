  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Жукова автомобиль наехал на 12-летнего пешехода
Сегодня, 12:59
36
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Жукова автомобиль наехал на 12-летнего пешехода

0 0

Водитель машины Nissan Qashqai нарушил дистанцию и врезался в автомобиль  Ford Mondeo.

В пятницу, 20 января, на улице Жукова около дома № 1/1 произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель машины Nissan Qashqai нарушил дистанцию и врезался в автомобиль  Ford Mondeo, которым управлял 19-летний молодой человек. От удара вторая иномарка отлетела на пешеходный переход, где стоял 12-летний мальчик. 

Пострадавший попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv: в Красносельском районе поймали наркоторговцев.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, машины, сбили пешехода, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии