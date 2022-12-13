В Красносельском районе поймали наркоторговцев

В Красносельском районе правоохранители задержали преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Злоумышленников поймали 19 января. Оперативники задержали двое ранее судимых граждан, 1988 и 1992 годов рождения.
В квартире у подозреваемых нашли два килограмма гашиша и марихуаны. На мужчин завели уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Злодеев арестовали. Сейчас стражи порядка выясняют, у кого нарушители закона покупали наркотики.
Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте ограбили интернет-магазин.
Фото: Pxhere
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