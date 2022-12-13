В Красносельском районе поймали наркоторговцев

В квартире у подозреваемых нашли два килограмма гашиша и марихуаны.

В Красносельском районе правоохранители задержали преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленников поймали 19 января. Оперативники задержали двое ранее судимых граждан, 1988 и 1992 годов рождения.

В квартире у подозреваемых нашли два килограмма гашиша и марихуаны. На мужчин завели уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злодеев арестовали. Сейчас стражи порядка выясняют, у кого нарушители закона покупали наркотики.

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