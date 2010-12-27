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В Кировске нашли тело петербуржца
Сегодня, 16:40
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nastya960
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В Кировске нашли тело петербуржца

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Мужчина пропал 4 дня назад.

В Неве на территории Кировского района Ленобласти нашли тело мужчины, который пропал 4 дня назад. Об этом сообщают правоохранительные органы.

37-летнего петербуржца нашла недалеко от городского пляжа Кировска. Мужчина пропал 4 дня назад, его искал поисково-спасательный отряд после заявления его 40-летней жены. Она уже опознала тело.

В пятницу, 3 августа, мужчина с друзьями из Кировска отдыхал на берегу.

Ранее мы сообщали, что на заправке по Большевиков в "Хендай Солярисе" найден мертвец.

Фото: pixabay.com

Теги: кировск , ленобласть , утонул
Категории: Лента новостей Происшествия

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