В Кировске нашли тело петербуржца

Мужчина пропал 4 дня назад.

В Неве на территории Кировского района Ленобласти нашли тело мужчины, который пропал 4 дня назад. Об этом сообщают правоохранительные органы.

37-летнего петербуржца нашла недалеко от городского пляжа Кировска. Мужчина пропал 4 дня назад, его искал поисково-спасательный отряд после заявления его 40-летней жены. Она уже опознала тело.

В пятницу, 3 августа, мужчина с друзьями из Кировска отдыхал на берегу.

Ранее мы сообщали, что на заправке по Большевиков в "Хендай Солярисе" найден мертвец.

Фото: pixabay.com