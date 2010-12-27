На заправке по Большевиков в "Хендай Солярисе" найден мертвец

О трупе в машине заявил владелец иномарки.

В Невском районе Петербурга на территории автозаправки был обнаружен мертвый мужчина. Тело нашли в легковом автомобиле "Хендай Солярис". Правоохранительные органы установили, что владельцем транспортного средства является 32-летний житель Кировска Ленинградской области. Однако, не он находился в салоне машины, а его знакомый.

Автолюбитель сам пришел в отделение полиции. Он рассказал, что его приятель находился на пассажирском сиденье, когда он парковал иномарку. Мужчина заметил, что его друг не дышит после возвращения с заправочной станции на проспекте Большевиков, 44. Погибший проживал в Ропше.

Медики не выявили внешних признаков насильственной смерти на теле жертвы. В настоящее время руп направлен для изучения специалистам в морг. По данным обстоятельствам начала проверка.

Фото: Piter.tv