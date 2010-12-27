  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кировске – ДТП со взрывом: пострадал пассажир микроавтобуса
Сегодня, 21:48
119
arteliseev

В Кировске – ДТП со взрывом: пострадал пассажир микроавтобуса

0 0

Выяснилось, что в пострадавшего мужчину прилетела оторванная дверь микроавтобуса.

О ЧП стало известно в воскресенье, 6 октября. На перекрестке улиц Пушкина и Маяковской в городе Кировске Ленобласти столкнулись Ford Transit и автомобиль Mitsubishi ASX. 

После того, как машины столкнулись, в американском микроавтобусе начался пожар, который привел к взрыву газового баллона.  В результате ДТП госпитализирован один человек. Пострадавшего доставили в Шлиссельбургскую центральную больницу.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове Volkswagen залетел в сквер и снес скамейку.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии