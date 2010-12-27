В Кировске – ДТП со взрывом: пострадал пассажир микроавтобуса

О ЧП стало известно в воскресенье, 6 октября. На перекрестке улиц Пушкина и Маяковской в городе Кировске Ленобласти столкнулись Ford Transit и автомобиль Mitsubishi ASX.
После того, как машины столкнулись, в американском микроавтобусе начался пожар, который привел к взрыву газового баллона. В результате ДТП госпитализирован один человек. Пострадавшего доставили в Шлиссельбургскую центральную больницу.
Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове Volkswagen залетел в сквер и снес скамейку.
Фото: Piter.TV
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