В Кировске – ДТП со взрывом: пострадал пассажир микроавтобуса

Выяснилось, что в пострадавшего мужчину прилетела оторванная дверь микроавтобуса.

О ЧП стало известно в воскресенье, 6 октября. На перекрестке улиц Пушкина и Маяковской в городе Кировске Ленобласти столкнулись Ford Transit и автомобиль Mitsubishi ASX.

После того, как машины столкнулись, в американском микроавтобусе начался пожар, который привел к взрыву газового баллона. В результате ДТП госпитализирован один человек. Пострадавшего доставили в Шлиссельбургскую центральную больницу.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове Volkswagen залетел в сквер и снес скамейку.

Фото: Piter.TV