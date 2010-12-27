На Васильевском острове Volkswagen залетел в сквер и снес скамейку

По факту ДТП проводится проверка.

Вечером в воскресенье, 6 октября, на пересечении 16-17 линий Васильевского острова и Среднего проспекта произошло ДТП. О происшествии рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi "не пропустил" Volkswagen на перекрестке. Из-за этого иномарка проехала около ста метров, чудом проехав мимо пешеходов. Остановилась машина в парке, врезавшись в скамейку.

"Водитель сразу скрылся. Вроде пострадавших нет", – сообщили очевидцы.

Ранее мы сообщали о том, что мотоциклист досрочно завершил сезон на трассе "Сортавала".

Фото: vk.com/spb_today