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На Васильевском острове Volkswagen залетел в сквер и снес скамейку
Сегодня, 19:48
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arteliseev

На Васильевском острове Volkswagen залетел в сквер и снес скамейку

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По факту ДТП проводится проверка.

Вечером в воскресенье, 6 октября, на пересечении 16-17 линий Васильевского острова и Среднего проспекта произошло ДТП. О происшествии рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi "не пропустил" Volkswagen на перекрестке. Из-за этого иномарка проехала около ста метров, чудом проехав мимо пешеходов. Остановилась машина в парке, врезавшись в скамейку. 

"Водитель сразу скрылся. Вроде пострадавших нет", – сообщили очевидцы.

Ранее мы сообщали о том, что мотоциклист досрочно завершил сезон на трассе "Сортавала".

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, васильевский остров, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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