Сведений о пострадавших нет.

В Кирове загорелась Феодоровская церковь. Об этом местным журналистам рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. Специалисты пояснили, что бригада экстренного ведомства вызвана на объект, расположенный по набережной Грина. На текущий момент информации о пострадавших нет. Начальник организации службы подготовки третьего спасательного отряда Степан Сенников объяснил СМИ, что общая площадь возгорания составил 225 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 35 человек личного состава и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

В 01:38 поступила информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божией Матери по адресу: Киров, набережная Грина, 7а. Погибших и травмированных нет. Пожар полностью ликвидирован в 06:00 пресс-служба ГУ МЧС по региону

Утром в Приморском районе загорелся автобус.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС по региону