Утром в Приморском районе загорелся автобус

Пожар ликвидировали примерно в 6:24. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром среды, 25 января, на Автобусной улице в Приморском районе Петербурга произошёл пожар. Примерно в 6:00 огонь охватил автобус "ЛиАЗ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

На место прибыли пожарные расчеты. Им удалось ликвидировать возгорание к 6:24.

Как отмечают в ВК–сообществе "Дорожный инспектор", в ходе пожара обошлось без пострадавших. По предварительной информации огонь вызвало замыкание в электроцепи. В данный момент специалисты устанавливают точные причины проишествия.

Ранее мы сообщили о том, что на Плесецкой улице 17 пожарных тушили бытовку.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор