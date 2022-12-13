Утром в Приморском районе загорелся автобус

Утром среды, 25 января, на Автобусной улице в Приморском районе Петербурга произошёл пожар. Примерно в 6:00 огонь охватил автобус "ЛиАЗ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
На место прибыли пожарные расчеты. Им удалось ликвидировать возгорание к 6:24.
Как отмечают в ВК–сообществе "Дорожный инспектор", в ходе пожара обошлось без пострадавших. По предварительной информации огонь вызвало замыкание в электроцепи. В данный момент специалисты устанавливают точные причины проишествия.
Ранее мы сообщили о том, что на Плесецкой улице 17 пожарных тушили бытовку.
Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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