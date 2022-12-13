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На Плесецкой улице 17 пожарных тушили бытовку
Сегодня, 19:48
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На Плесецкой улице 17 пожарных тушили бытовку

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Пламя ликвидировали за 24 минуты.

В Приморском районе в субботу вечером, 21 января, произошел пожар. На Плесецкой улице горел дом № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила в 18:57. Выяснилось, что полыхала деревянная бытовка площадью 18 "квадратов". 

17 пожарных и четыре спецмашины потушили постройку за 24 минуты. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются причины возгорания. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv: на Ново-Александровской улице горел чердак.

Фото: Piter.tv

Теги: горела бытовка, мчс, плесецкая улица, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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