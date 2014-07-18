В Киришском районе сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего 9-летнего мальчика

Его передали матери.

В Ленобласти сотрудники Росгвардии нашли 9-летнего мальчика, который не вернулся домой после прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.

Накануне, 26 мая, в Киришах правоохранители отправились на поиски ребенка, который, погостив у бабушки, отправился на прогулку, но домой не пришел. На улице Нефтехимиков один из сотрудников ведомства заметил школьника.

Ребенок жив и здоров. Его передали маме. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти мальчик залез на опору линии электропередачи и погиб от удара током.

Фото: Pixabay