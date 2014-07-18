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В Киришском районе сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего 9-летнего мальчика
Сегодня, 12:31
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В Киришском районе сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего 9-летнего мальчика

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Его передали матери.

В Ленобласти сотрудники Росгвардии нашли 9-летнего мальчика, который не вернулся домой после прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону. 

Накануне, 26 мая, в Киришах правоохранители отправились на поиски ребенка, который, погостив у бабушки, отправился на прогулку, но домой не пришел. На улице Нефтехимиков один из сотрудников ведомства заметил школьника. 

Ребенок жив и здоров. Его передали маме. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  в Ленобласти мальчик залез на опору линии электропередачи и погиб от удара током.

Фото: Pixabay

Теги: кириши, нашли пропавшего ребенка, росгвардия, улица мира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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