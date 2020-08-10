  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:41
156
smirenny
Код вставки плеера

В Киришском районе сбили 14-летнего мальчика

0 0

Велосипедист пересекал проезжую часть.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 10 августа около 16:40 в Киришском районе Ленобласти на 41 километре 900 метре автодороги "Зуево-Новая Ладога" произошло ДТП. 

Сообщается, что 48-летняя женщина на "Рено Дастер" сбила 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате столкновения мальчик получил травмы средней тяжести. При каких обстоятельствах произошла авария, неизвестно. 

Ранее мы писали, что две иномарки столкнулись на пересечении Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта.

Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте

Теги: авария, дтп, сбили велосипедиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии