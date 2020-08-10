В Киришском районе сбили 14-летнего мальчика

Велосипедист пересекал проезжую часть.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 10 августа около 16:40 в Киришском районе Ленобласти на 41 километре 900 метре автодороги "Зуево-Новая Ладога" произошло ДТП.

Сообщается, что 48-летняя женщина на "Рено Дастер" сбила 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате столкновения мальчик получил травмы средней тяжести. При каких обстоятельствах произошла авария, неизвестно.

Ранее мы писали, что две иномарки столкнулись на пересечении Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта.

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