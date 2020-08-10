Две иномарки столкнулись на пересечении Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Как стало известно редакции Piter.TV, вечером в понедельник, 10 августа, на перекрестке Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видно, как водитель кроссовера долго стоял на перекрестке, а затем, выбрав момент, начал поворот направо, водитель авто, который только подъехал к перекрестку, последовал за кроссовером, однако двигавшийся во встречном направлении водитель не успел затормозить: столкновения не удалось избежать. Оценить последствия аварии по кадрам трудно, неясно, пострадал ли кто-то.

Ранее мы писали, что в Канске под Красноярском в ДТП погибли 4 человека.

Видео: Piter.TV