В Киришском районе огонь уничтожил жилой дом

По предварительной информации, никто не пострадал.

В Киришском районе Ленинградской области ночью 5 декабря пожар уничтожил жилой дом в деревне Будогощь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Дом начал гореть около полуночи, пожарные справились с огнём за час. Пожар тушили две единицы спецтехники и восемь человек личного состава МЧС. Горела площадь 96 квадратных метров.

Причины пожара предстоит установить. По предварительной информации, никто не пострадал.

Накануне в центре Петербурга загорелся жилой дом. На месте работают 4 кареты скорой.

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