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В Киришском районе огонь уничтожил жилой дом

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По предварительной информации, никто не пострадал.  

В Киришском районе Ленинградской области ночью 5 декабря пожар уничтожил жилой дом в деревне Будогощь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Дом начал гореть около полуночи, пожарные справились с огнём за час. Пожар тушили две единицы спецтехники и восемь человек личного состава МЧС. Горела площадь 96 квадратных метров.

Причины пожара предстоит установить. По предварительной информации, никто не пострадал.  

Накануне в центре Петербурга загорелся жилой дом. На месте работают 4 кареты скорой.

Видео: ВК/ Инфо Кириши :: Новости :: Объявления :: Афиша

Теги: сгорел дом
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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