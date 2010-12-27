В центре Петербурга загорелся жилой дом. На месте работают 4 кареты скорой

О пострадавших информации нет.

В среду, 4 декабря, стало известно, что в центре Петербурга загорелся жилой дом. О возгорании сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел по адресу Гороховая,48. О пострадавших информации нет.

"На улице Гороховой ажиотаж", — сказано в сообщении.

Петербуржцы отмечают, что на месте происшествия пахнет газом. Кроме того, из-за большого количества соответствующих служб на этом участке дороги собирается пробка.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе загорелось здание колледжа. Есть погибшие и пострадавшие.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Кирилл Дербенев