В центре Петербурга загорелся жилой дом. На месте работают 4 кареты скорой

В среду, 4 декабря, стало известно, что в центре Петербурга загорелся жилой дом. О возгорании сообщают местные жители в соцсетях.
Инцидент произошел по адресу Гороховая,48. О пострадавших информации нет.
"На улице Гороховой ажиотаж",
— сказано в сообщении.
Петербуржцы отмечают, что на месте происшествия пахнет газом. Кроме того, из-за большого количества соответствующих служб на этом участке дороги собирается пробка.
Ранее мы сообщали о том, что в Одессе загорелось здание колледжа. Есть погибшие и пострадавшие.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Кирилл Дербенев
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