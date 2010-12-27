В Киришском районе Ленобласти нашли останки 14 солдат

Останки нашли 10 бойцов поискового отряда "Искатель" из города Усолья-Сибирского Иркутской области.

Поисковый отряд из Иркутской области нашел останки 14 солдат Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-службе правительства Приангарья.

В ходе экспедиции были обнаружены останки 14 советских солдат, а также личные вещи — два медальона, один без вкладыша, со вторым работают эксперты, надеемся, что они смогут расшифровать имя погибшего солдата. Кроме того, обнаружены фрагменты амуниции – ботинки, валенки, личные вещи, знаки отличия, звёздочки с пилоток, штыки от винтовок, крышки от котелков. Нина Торопкина, руководитель отряда

Экспедиция началась 10 июля и завершилась 1 августа. Отряд работал на месте, где с сентября 1941-го по 1943 год шли бои за ж/д сообщение. Ребята жили в полевых условиях, лагерь находился между ручьями Кусинка и Тосник Останки солдат похоронят 2 сентября в посёлке Погостье Киришского района.

В июле под Выборгом торжественно захоронили 48 бойцов, погибших в советско-финской войне.

Фото: Новости Иркутска/ ВК