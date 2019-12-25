В Киришской гимназии коронавирусом заразились 4 педагога

Теперь в учреждении соблюдается строгий масочный режим.

Несколько сотрудников гимназия в Киришах заразились COVID-19. Болезнь диагностировали у четырех педагогов. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по 47-ому региону.

Как показало обследование, ни один из учеников не был заражен. Тем не менее, для профилактики все контактировавшие с учителями находятся под медицинским наблюдением.

Также в учреждении введен обязательный масочный режим. Все сотрудники и школьники должны носить маски, даже покидая школу.

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