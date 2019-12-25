В Киришской больнице нашли способ лечения коронавируса без использования ИВЛ

Медики взяли на вооружение препарат "прошлого века" и новый протокол лечения.

Сотрудники отделения интенсивной терапии Киришской районной больницы обнаружили новый эффективный способ лечения коронавируса. Об этом сообщил online47 со ссылкой на главного врача учреждения Станислава Серафимова.

Сейчас в распоряжении больницы имеется 100 коек для тяжелых пациентов с коронавирусной пневмонией. Ни один из них не нуждается в подключении к аппарату ИВЛ. Не было зафиксировано и летальных случаев:

С этих 100 коек 5-6 человек ежедневно попадали в реанимацию. За последнюю неделю нам никого не пришлось переводить в реанимацию и интубировать. Это стало возможным благодаря принятому нами новому протоколу лечения COVID-пневмонии, который не позволяет болезни развиться до тяжелой формы.



отметил Серафимов

Медик поясни, что по мере прогрессирования COVID-19 в легких образуются участки, которые не воспринимают кислород, что приводит к недостатку воздуха. Соответственно, в реанимацию чаще попадают люди с более высокой потребностью кислорода. Новый протокол лечения позволяет уменьшить эту потребность до оптимальных пределов буквально за 2-3 суток.

Кроме того, киришские врачи ознакомились с иностранными исследованиями и пришли к выводу, что от болезни помогает комбинация гепаринов со старым препаратом под названием "Фамотидин". Он считается устаревшим и практически не испольщзуется в медицинской практике, но очень эффективен в сочетании с другими лекарствами.

Всего в учреждении имеется 268 коек с кислородом.

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Фото: Piter.TV