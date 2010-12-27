В Киришах обнаружили скелет в джинсовой куртке

Предполагается, что это останки пропавшего 85-летнего местного жителя.

В воскресенье, 19 августа, в Киришах под трубами теплосетей обнаружили скелетированный труп. Об этом сообщает "Мойка78".

Как стало известно, труп обнаружили во время покоса травы на шоссе Энтузиастов. На нём были одеты джинсовая куртка синего цвета, серо-коричневые брюки и клетчатая рубашка. Под скелетом полиция нашла резиновый жгут в виде петли.

Предполагается, что скелет это все, что осталось от 85-летнего местного жителя, пропавшего в июне. Тело направлено на опознание в городской морг для опознания и выяснения причин смерти.

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