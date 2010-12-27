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В Ленобласти мужчина убил подругу из-за разбитого светильника
Сегодня, 13:29
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Rybka123
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В Ленобласти мужчина убил подругу из-за разбитого светильника

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Злоумышленник был ранее судим за аналогичное преступление.

Следственный комитет Ленинградской области завершил расследование дела жителя Кириши, обвиняемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, 21 апреля между злоумышленником и пострадавшей произошел конфликт - в процессе распития алкогольных напитков, женщина случайно разбила светильник. Это привело мужчину в ярость, и он до смерти избил сожительницу.

Уголовное дело в отношении 52-летнего киришца направлено на рассмотрение. Ранее он уже был судим по аналогичной статье.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти мужчина бутылкой выбивал деньги из 16-летней школьницы

Теги: кириши , новости спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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