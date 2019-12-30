В Киришах задержали подозреваемых в краже 895 тонн битума

Сегодня, 18 января, полиция задержала подозреваемых в краже 895 тонн битума с нефтезавода в Киришах.
Битум - вещество, применяемое в дорожном строительстве, которое поставляется на нефтезавод в автоцистернах.
Грабителям удалось похитить 900 тонн. Ущерб заводу в Киришах составил порядка 2 миллионов рублей.
Подозреваемые - двое мужчин 43 и 27 лет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники вывезли битум с завода с помощью фиктивных накладных.
Ранее мы сообщили, что в Киришском районе огонь уничтожил жилой дом.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 )