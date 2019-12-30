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В Киришах задержали подозреваемых в краже 895 тонн битума
Сегодня, 17:06
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arteliseev

В Киришах задержали подозреваемых в краже 895 тонн битума

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Ущерб заводу составил около 2 миллионов рублей.

Сегодня, 18 января, полиция задержала подозреваемых в краже 895 тонн битума с нефтезавода в Киришах.

Битум - вещество, применяемое в дорожном строительстве, которое поставляется на нефтезавод в автоцистернах.

Грабителям удалось похитить 900 тонн. Ущерб заводу в Киришах составил порядка 2 миллионов рублей.

Подозреваемые - двое мужчин 43 и 27 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники вывезли битум с завода с помощью фиктивных накладных.

Ранее мы сообщили, что в Киришском районе огонь уничтожил жилой дом.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: кириши, кража
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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