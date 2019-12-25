В Киришах угнали автокран за 4 миллиона рублей

Злоумышленник попал в объектив камер наблюдения на стоянке.

Утром четверга, 13 августа, в полицию города Кириши поступило сообщение об угоне синего автокрана 2012 года выпуска. Ущерб владельца оценивается в 4 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, злоумышленник увез строительную технику на строительную площадку, которая находится на шоссе Энтузиастов. Похищение автокрана попало на запись камер – судя по ним, угонщик направился в сторону Зуево.

Сейчас правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказали о том, что охранник угнал автомобиль со стоянки в Приморском районе Петербурга.

Фото: Pixabay