В Киришах специалисты реконструировали 2,5 километра водопроводных труб

Качество воды улучшилось у 50 тыс. жителей.

В Киришах выполнили работы по обновлению водопровода. Специалисты реконструировали 2,5 километра сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Качество воды улучшилось у 50 тыс. жителей. Специалисты отремонтировали участок водопровода от насосной станции до очистных сооружений.

Сегодня "Леноблводоканал" завершил работы по реконструкции сети водопровода от насосной станции первого водоподъема до очистных сооружений. Общая протяженность новой сети водопровода составляет более 2,5 километра". Евгений Барановский, зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ

Ранее на Piter.tv: план по догазификации Ленобласти выполнен почти на 500 процентов.

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Фото: Pxhere