План по догазификации Ленобласти выполнен почти на 500%

Неоспоримыми лидерами в реализации программы по газификации стали Гатчинский, Выборгский, Всеволожский, Тосненский, Ломоносовский и Приозерский районы.

В Ленобласти завершилась фаза догазификации. План был выполнен практически на 500%, что говорит о крупномасштабной реализации проектов по подключению к газоснабжению. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти Сергей Морозов отметил успехи программы догазификации. На данный момент в план включено около 59 тыс. домовладений, и эта цифра продолжает расти. Количество заключенных договоров на подключение к газу уже превышает 31 тыс., а газопроводы успешно проложены по более чем 21 тыс. участков.

Неоспоримыми лидерами в реализации программы по газификации стали Гатчинский, Выборгский, Всеволожский, Тосненский, Ломоносовский и Приозерский районы. Однако процесс охватывает весь регион. В 2023 году было проложено более 300 распределительных газопроводов общей протяженностью около 2 тыс. км.

Таким образом, Ленобласть продолжает активную работу по догазификации, обеспечивая все большее количество домов и территорий доступом к газовому топливу.

Ранее мы сообщили о том, что более 600 спасателей прошли аттестацию в Ленобласти за год.

Фото: Правительство Ленобласти