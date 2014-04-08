В Киришах проверили состояние воздуха

Эконадзор инициировал проверку после получения жалоб от местных жителей на специфические запахи, чаще всего возникающие в ночное время.

Экомилиция провела забор проб атмосферного воздуха в городе Кириши Ленинградской области. Результаты лабораторного исследования показали отсутствие превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Эконадзор инициировал проверку после получения жалоб от местных жителей на специфические запахи, чаще всего возникающие в ночное время. Как сообщили в пресс-службе ведомства, лаборатория экомилиции организовала два выездных отбора проб атмосферного воздуха. Первый был проведен в ночь на 31 июля, второй - в ночь на 2 августа. Пробы были взяты в пределах жилой зоны и в непосредственной близости к предприятиям.

Воздух был исследован по следующим показателям: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, диоксид серы, аммиак, метан, сумма углеводородов и концентрация аэрозольных частиц. Однако результаты исследований не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Предприятия, на которые поступают жалобы, находятся под федеральным экологическим надзором. Все обращения жителей направляются в Росприроднадзор.

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Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области