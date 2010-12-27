В Киришах прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 2018

Ленинградская область по праву считается одной из ведущих областей России в сфере энергосбережения. По итогам прошлого года регион занял почетное пятое место во всероссийском рейтинге.

В Ленинградской области на Всероссийском фестивале энергосбережения показали инновационные разработки, мастер-классы, тонкости раздельного сбора мусора и экопотребления. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области.

Ленинградская область по праву считается одной из ведущих областей России в сфере энергосбережения. По итогам прошлого года регион занял почетное пятое место во всероссийском рейтинге. В этот раз фестиваль проходит в Киришском районе, который уверенно держит высокую планку энергоэффективности. Юрий Андреев, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

На празднике собрались гости и участники со всего 47 региона. Выставочные композиции заинтересовали и взрослых, и детей. Особенно большое внимание все уделяли туру виртуальной реальности по объектам топливно-энергетического комплекса. Помимо экспозиций, волонтеры движения "РазДельный мусор рассказывали, как же все-таки нужно обращаться с отходами, чтобы наносить минимальный урон окружающей среде.

Ранее дорожники завершили ремонт трасс в Киришском и Волосовском районе.

Фото: Киришский блокнот/ ВК