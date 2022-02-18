В Петербурге стартует конкурс по энергосбережению

С 1 августа в Санкт-Петербурге начинается прием заявок на ежегодный конкурс проектов в области энергосбережения и энергоэффективности. Организаторами выступают Комитет по энергетике и СПбГБУ "Центр энергосбережения", рассказал портал "Строительный Петербург".
Условия участия
Заявки принимаются до 15 октября 2024 года. Участвовать могут все организации, работающие в Санкт-Петербурге, представившие проекты, реализованные с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.
Номинации конкурса
Проекты оцениваются в пяти номинациях:
– Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры.
– Лучший проект по повышению энергоэффективности при строительстве, реконструкции зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и общественных пространств.
– Лучший проект по повышению энергоэффективности в жилом фонде.
– Лучший проект по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы.
– Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни.
Оценка и награждение
Профессиональная комиссия выберет победителей. Награждение состоится 11 ноября, в Международный день энергосбережения.
Подробности
Правила участия доступны на сайте СПбГБУ "Центр энергосбережения" (www.gbuce.ru).
Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)
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