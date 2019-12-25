В Гатчинском районе внедряется комплексное решение по энергосбережению

Стоимость работ обойдется в 173 млн руб., около 70 млн составят внебюджетные средства.

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что Гатчинский район становится энергоэффективным.

Так, в районе внедряется комплексное решение по энергосбережению. Технологии, которые покажут себя лучше всего, предстоит воплотить во всей Ленинградской области. Инициативу создания модели внедрения поддержали на заседании оргштаба проектного управления региона.

Эксперты рассчитали, как можно снизить затраты бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов, модернизацию систем отопления и освещения, внедрение повсеместного учета энергоресурсов. Для пилотного запуска выбрали Гатчинский район.

Предполагается, что мероприятия могут повысить надежность работы систем, в частности снизят число аварий. Специалисты должны установить приборы учета тепловой энергии, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, автономных источников теплоснабжения, онлайн-мониторинг потребленных ресурсов, использование светодиодных светильников.

Ранее мы писали, что инвестор вложит 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего комбината в Ленобласти.

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