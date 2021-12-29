Приоритетный проект приняли на заседании организационного штаба Ленинградской области.

В пятницу, 18 февраля, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили Piter.tv, что принятый проект в сфере энергосбережения повысит энергоэффективность Ленобласти, сконцентрирует современные энергосберегающие технологии на объектах бюджетной сферы и позволит усилить контроль за исполнением работ.

По словам директора Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области Павла Дудкевича, наблюдается укрепление государственной политики по декарбонизации, увеличение присутствия "зеленой" повестки, что "напрямую подчеркивает важность пересмотра организации работы по энергосбережению".

Проект начнут реализовывать в Гатчинском районе. В прошлом году специалисты там обследовали и определили 73 объекта муниципальной и областной собственности, которые первыми повысят энергоэффективность. Там заменят внутреннее освещение и установят приборы учета.

Экономия средств после реализации проекта составит до 70 миллионов рублей ежегодно.

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