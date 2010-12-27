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Дорожники завершили ремонт трасс в Киришском и Волосовском районе
Сегодня, 12:47
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Rybka123
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Дорожники завершили ремонт трасс в Киришском и Волосовском районе

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Параллельно ведутся работы еще на шести крупных региональных дорогах.

Завершены ремонты региональных трасс в Киришском и Волосовском муниципальных районах Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Подрядчик закончил ремонтные работы на двух трассах – "Кириши — Будогощь — Смолино" и "Жабино — Губаницы —Вересть". Дорожники уложили два слоя асфальта, расчистили полосы отвода, установили новые знаки и нанесли разметку.  В настоящее время продолжаются работы еще на шести трассах в разных районах области.

Всего за 2018 года в ЛО планируют обновить 28 региональных дорого. Общая стоимость всех работ оценивается в 1,5 млрд рублей. Заказчиком выступает ГКУ "Ленавтодор". Как отмечают в пресс-службе администрации, за пять лет на бюджетные средства было отремонтировано порядка 500 км областных трасс.

Теги: волосовский район , киришский район , новости ленобалсти , новости санкт петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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