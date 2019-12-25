В Киришах появится центр цифрового образования

На базе Киришского политехнического техникума откроется новый центр цифрового образования для школьников "IT-куб". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Проект стартует с 1 сентября текущего года. В нем будут обучаться программированию около 400 детей от 5 до 18 лет. Еще полторы тысячи смогут принять участие в мастер-классах.
По словам председателя регионального комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, центр поможет ученикам определиться с выбором будущей специальности:
Это будет хорошим форматом профориентационной работы, потому что ребята, школьники, смогут приходить в наш киришский техникум, будут знакомиться не только с информационными технологиями, но и с самим техникумом
отметил Сергей Тарасов
Еще один "IT-куб" планируют разместить в поселке Бугры Всеволожского района. Его открытие ожидается уже в следующем году.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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