В Киришах появится центр цифрового образования

Открытие запланировано на сентябрь 2020 года.

На базе Киришского политехнического техникума откроется новый центр цифрового образования для школьников "IT-куб". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Проект стартует с 1 сентября текущего года. В нем будут обучаться программированию около 400 детей от 5 до 18 лет. Еще полторы тысячи смогут принять участие в мастер-классах.

По словам председателя регионального комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, центр поможет ученикам определиться с выбором будущей специальности:

Это будет хорошим форматом профориентационной работы, потому что ребята, школьники, смогут приходить в наш киришский техникум, будут знакомиться не только с информационными технологиями, но и с самим техникумом отметил Сергей Тарасов

Еще один "IT-куб" планируют разместить в поселке Бугры Всеволожского района. Его открытие ожидается уже в следующем году.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области